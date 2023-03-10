2023/03/10 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يتحدث عن جلسة استجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام: “ركيكة بأدلة ضعيفة وليست بمستوى الطموح” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يتحدث عن جلسة استجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام: “ركيكة بأدلة ضعيفة وليست بمستوى الطموح”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يتحدث عن جلسة استجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام: “ركيكة بأدلة ضعيفة وليست بمستوى الطموح”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).