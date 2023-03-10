2023/03/10 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت إيران والسعودية اليوم الجمعة، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية.وقالت الوكالة إنه عقب زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران والسعودية تقرران استئناف العلاقات الثنائية المركز الخبري الوطني.

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