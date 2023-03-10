الكرملين يغلق أبوابه أمام رئيس مجموعة فاغنر

2023/03/10 | 16:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد مجموعة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين، إن جميع قنوات الاتصال بينه وبين السلطات الحكومية في موسكو منقطعة.

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