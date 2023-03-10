2023/03/10 | 16:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنسبة للوالدين شاكينا راجيندرام وكيفين ناداراجاه، اللذين كانا ينتظران توأمًا، كانت كلمات الطبيب حاسمة ومحبطة: طفلاهما التوأم غير "قابلين للحياة".كيف كانت ردة فعلهما، وما الخطوات التي اتخذاها؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توأم كندي ولدا قبل 4 أشهر يسجلان رقمًا قياسيًا.. ويعطيان أملًا بأن الحياة ممكنة!) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توأم كندي ولدا قبل 4 أشهر يسجلان رقمًا قياسيًا.. ويعطيان أملًا بأن الحياة ممكنة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).