2023/03/10 | 16:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، بان إيران والسعودية اتفقتا على إعادة...

ظهرت المقالة ايران والسعودية يتفقان على اعادة العلاقات وفتح السفارات أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران والسعودية يتفقان على اعادة العلاقات وفتح السفارات) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران والسعودية يتفقان على اعادة العلاقات وفتح السفارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).