تغطية زلزال شرق المتوسط.. زلزال جديد بقوة 4.8 درجات يهز وسط تركيا

2023/03/10 | 16:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مارس، 2023 بغداد/المسلة: الجمعة 10 شباط 2023 زلزال جديد بقوة 4.8 درجات يهز وسط...

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زلزال جديد بقوة 4.8 درجات يهز وسط تركيا أولاً على المسلة.

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