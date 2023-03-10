رئيس مجلس النواب يصل إلى البحرين

2023/03/10 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يرافقه وفد نيابي اليوم الجمعة، إلى المنامة عاصمة مملكة البحرين.

وقال مكتب اعلام رئيس البرلمان في بيان صحفي ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يرافقه وفد نيابي، وصل اليوم الجمعة، إلى المنامة عاصمة مملكة البحرين، وذلك للمشاركة في أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ 146، والدورة 211 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي”.

واضاف البيان “كان في استقبال الحلبوسي رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم”.

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