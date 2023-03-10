2023/03/10 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الناطق باسم القائد العام، للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الجمعة، القبض على أحد المطلوبين للقضاء وضبط طائرة مسيرة وأسلحة في محافظة ديالى.

وقال رسول في بيان “بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، شرعت القوات الخاصة العراقية بعمليات واسعة في ديالى لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق المحافظة”.واضاف رسول “نفذت سلسلة من الواجبات والمهام، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء، وضبط عدد من الأسلحة المختلفة وأجهزة اتصال وطائرة مسيرة، فضلا عن عجلات ودراجات نارية مخالفة”.

وتابع “كما ستقوم هذه القوات بالتعامل الفوري وحجز أي قوة غير مرخصة تحمل الأسلحة خارج إطار القانون.إن أمن محافظاتنا العزيزة لا يمكن التهاون به سواء في ديالى او غيرها من المحافظات”، مشددا على ان “قواتنا الأمنية البطلة لديها أوامر واضحة بفرض الأمن والاستقرار والقبض على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن.سيبقى العراق لوحة ترسم معالم الأمن بفضل رجاله الأوفياء”.

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