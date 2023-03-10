فيديو: 964 تتحدث إلى إحدى أقدم بائعات “سوق الهوا” في بغداد

2023/03/10 | 16:33 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزعفرانية (بغداد) 964 يعد سوق “الهوا” في مدينة الزعفرانية، من بين مراكز التسوق الشهيرة في العاصمة بغداد، حيث تعرض مختلف أنواع الخضروات والبضائع.التفاصيل: تسمية السوق تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث كانت الرياح (الهواء الشديد) تعصف بالبسطات التي يثبتها الباعة باستخدام القصب، إبان فترة الحصار الاقتصادي.قبيلة سهر جبر، صاحبة بسطة، لشبكة 964: أعمل […]

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