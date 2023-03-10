2023/03/10 | 16:35 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يصل البحرين للمشاركة في اجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/10 | 16:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يصل البحرين للمشاركة في اجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يصل البحرين للمشاركة في اجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).