2023/03/10 | 16:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حين ساهم النفط والغاز بنهوض قطر الحديثة، فقد لعب أحد الموارد الطبيعية النادرة الدور الأطول في تطور الدولة الخليجية.واليوم، هذا التراث "المفقود" موجود في كل أرجاء البلاد - فقط إذا كنت تعرف أين تبحث عنه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل "الذهب الأسود".. كيف غيّرت جوهرة قزحية اللون شكل قطر؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل "الذهب الأسود".. كيف غيّرت جوهرة قزحية اللون شكل قطر؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).