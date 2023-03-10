"مش دافعين".. حملة لبنانية لمقاطعة تسديد فواتير كهرباء الدولة "المليونية"

2023/03/10 | 17:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "مش دافعين"..هو عنوان الحملة التي أطلقها لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً للتعرفة الجديدة لكهرباء الدولة ولمقاطعة دفع الفواتير "المليونية" التي بدأت مؤسسة كهرباء لبنان بجبايتها.

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