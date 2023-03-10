2023/03/10 | 17:03 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت سامسونج مؤخراً طبّاخاتها الحديثة ولأول مرة في السوق العراقي.طباخ سامسونج الحديث جاء بحجم 90 سم وبسعة 89 لتر للفرن الداخلي، حيث جاء الطبّاخ بتصميم مبهر للغاية وبخصائص ومميزات تجعله هدفاً لكل من يسعى الى تزويد مطبخ منزله بأحدث الابتكارات، وهو ما عملت سامسونج على تقديمه. يأتي الطبّاخ بتصميم فريد من نوعه، فهو مزود […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبّاخات سامسونج الحديثة بحجم 90 سم، أمان بمستوى أعلى وتصميم مبهر!) نشر أولاً على موقع (بوابة العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبّاخات سامسونج الحديثة بحجم 90 سم، أمان بمستوى أعلى وتصميم مبهر!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بوابة العراق).