2023/03/10 | 17:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، توجيه القائد العام بملاحقة جميع المطلوبين في ديالى وتسليمهم إلى القضاء، مشدداً على أنه لن تكون هناك خطوط حمراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء رسول: لن تكون هناك خطوط حمراء وسنلاحق جميع المطلوبين في ديالى المركز الخبري الوطني.

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