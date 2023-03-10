بعد مقابر همدان، يوم غد موعداً لفتح مقبرة الزليلية جنوب جبل سجار 

2023/03/10 | 17:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار اعلن ذوي الضحايا في مقبرة الزليلية ان مؤسسة الشهداء و الفريق الخاص بفتح و تنقيب المقابر الجماعية في سنجار سيباشر بفتح و تنقيب مقبرة الزليلية و التي تضم ضحايا غالبيتهم من مجمع تل بنات جنوب غرب جبل سنجار.و قبل ايام فتحت الفرق المختصة المقابر الجماعية في قرية همدان و التي كانت …

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