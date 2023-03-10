لاول مرة ناجية ايزيدية تكشف عن تفاصيل متعلقة بمساعد للبغدادي

2023/03/10 | 17:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – خاص كشفت ناجية ايزيدية كانت قد تعايشت مع زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي في الفترة التي كانت أسيرة لدى التنظيم بعد هجوم داعش على قضاء سنجار شمال شرق العراق.و في لقاء تلفزيوني على قناة عراقية تحدثت الناجية الايزيدية سيبان خليل و لاول مرة عن اليد اليمنى للبغدادي و خزينة أفكاره …

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