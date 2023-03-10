2023/03/10 | 17:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس النواب يصل إلى البحرين وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يرافقه وفد نيابي اليوم الجمعة، إلى المنامة عاصمة مملكة البحرين؛ وذلك للمشاركة في أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ 146، والدورة 211 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، وكان في استقبال سيادته رئيس مجلس النواب البحريني السيد أحمد بن سلمان المسلم.========== المكتب الإعلامي لرئيس […]

ظهرت المقالة صور..



الحلبوسي يصل إلى البحرين رفقة وفد نيابي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. الحلبوسي يصل إلى البحرين رفقة وفد نيابي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. الحلبوسي يصل إلى البحرين رفقة وفد نيابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).