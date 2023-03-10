بيان من وزير التربية بخصوص المشاريع المتلكئة

2023/03/10 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التربية إبراهيم نامس

الجبوري، اليوم الجمعة، إعادة العمل بـ

(75) مشروعا تربويا للأبنية المدرسية في

محافظات (نينوى، صلاح الدين ، ديالى و

كركوك) بعد الاشراف والمتابعة

الميدانية لعمل الشركات الم

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