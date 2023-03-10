أمريكا تعلق على استئناف العلاقات بين إيران والسعودية

2023/03/10 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت الإدارة الأميركية، اليوم الجمعة،

على البيان الثلاثي المشترك الصادر من

السعودية وإيران والصين باستئناف

العلاقات الدبلوماسية السعودية

الإيرانية.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم

الأمن القومي بال

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