الخبير التميمي: حروب المياه جرائم ضد الانسانية تجيز للعراق اللجوء إلى الامم المتحدة

2023/03/10 | 17:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، كيفية حل ومعالجة ازمة المياه...

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