أول تعليق من العراق على الاتفاق بين السعودية وإيران

2023/03/10 | 17:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية العراقية اعتبرت أن الاتفاق بداية "صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسيَّة بين البلدين"

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