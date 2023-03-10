الحلبوسي يوافق على إرجاع خطة إنعاش الأهوار ضمن موازنة 2023

2023/03/10 | 17:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسية

منذ 22 دقيقة

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أعلن النائب حسن الاسدي، اليوم الجمعة، عن موافقة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خطة إنعاش الاهوار ضمن موازنة ٢٠٢٣.

وذكر بيان لمكتب حسن الاسدي أن “النائب استحصل موافقة اكثر من ١٠٠ عضو من اعضاء مجلس النواب لاجل اضافة خطة انعاش الاهوار الى موازنة ٢٠٢٣ لاجل تنفيذ مشاريع جديدة لابناء هذه المناطق المظلومة التي تعرضت لشتى انواع التهميش والاقصاء طيلة الفترة الماضية”

واكد الاسدي، “استحصال موافقة رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية لغرض اضافة هذه الخطة ضمن موازنة عام ٢٠٢٣”.

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