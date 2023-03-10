بعد استضافتهما جولات المحادثات في 2021 و2022.. كيف علقت عُمان والعراق على الاتفاق بين السعودية وإيران في الصين؟

2023/03/10 | 18:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت سلطنة عُمان والعراق بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن السعودية وإيران والصين، الجمعة، حول الاتفاق في بكين على استئناف العلاقات بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

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