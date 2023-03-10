2023/03/10 | 18:06 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – 964 استبرق الزبيدي موفدتنا إلى معرض الكتاب في أربيل خلال جولة مع الزوار..والسؤال حول معنى 964 في اسم شبكتنا الإعلامية؟..إجابات طريفة وردود أفعال عجيبة!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معنى 964 اسم شبكتنا الإعلامية؟ موفدتنا إلى معرض كتاب أربيل تسأل الزوار) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معنى 964 اسم شبكتنا الإعلامية؟ موفدتنا إلى معرض كتاب أربيل تسأل الزوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).