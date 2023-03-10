أسعار النفط تواصل الانخفاض في التداول العالمي

2023/03/10 | 18:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني واصلت أسعار النفط انخفاضها في تعاملات اليوم الجمعة، جاء ذلك في ظل استمرار الأسواق في تقييم مخاطر تشديد السياسة النقدية تزامنا مع تعافي الطلب على الخام في الصين.وانخفضت العقود الآجلة […]

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