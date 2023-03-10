السيد الحكيم يرحب بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

2023/03/10 | 18:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني رحب رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الجمعة، بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.وقال السيد الحكيم في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/:” نرحب باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية […]

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