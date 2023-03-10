أردوغان يوقع مرسوما يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا

2023/03/10 | 18:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسميا موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 مايو/ أيار 2023، قبل شهر من الموعد المحدد سلفا ووقع القرار في حفل بثه التلفزيون مباشرة يوم الجمعة 10 مارس 2023.وقال أردوغان في كلمة عقب التوقيع على قرار إجراء الانتخابات، (10 آذار 2023)، “شعبنا سيذهب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب […]

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