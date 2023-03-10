أول تعليق من البيت الأبيض بعد الاتفاق السعودي الإيراني لإعادة العلاقات

2023/03/10 | 19:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في البيت الأبيض إن "خارطة الطريق المعلنة اليوم لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران تشبه ما دعمته الولايات المتحدة خلال جولات المحادثات بين البلدين في بغداد ومسقط".

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