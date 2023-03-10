أبو غريب: 3 خطوط تشتهر بالحوادث و”أبطالها” قاصرون او سواق بلا “إجازات”

2023/03/10 | 19:18 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبو غريب (بغداد) 964 سجّل قضاء أبو غريب غربي بغداد، اليوم الجمعة، حادث سير جديد لينضم إلى قائمة حوادث السير الطويلة التي تشهدها تلك المناطق بشكل شبه يومي.التفاصيل: وقع حادث سير، بعد ظهر اليوم، عند استدارة جسر “أبو منيصير” بعد أن اصطدمت سيارتان الأولى نقل ركّاب من نوع “كيا بيستا” والثانية صالون خصوصي “دايو […]

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