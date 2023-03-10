2023/03/10 | 19:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وجه القضاء الإسباني، اليوم الجمعة، اتهامات بشكل رسمي الى إدارة نادي برشلونة بتهم الفساد وإساءة الأمانة وتزوير سجلات تجارية.وذكرت المحكمة في برشلونة في بيان لها، أن “القضاء الإسباني اتهم نادي برشلونة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء الإسباني يدين برشلونة بتهم الرشوة و الفساد المركز الخبري الوطني.

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