2023/03/10 | 19:23 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول التوقعات أن درجة الحرارة في معظم البلاد ستكون شديدة وقاسية مع درجات حرارة تقترب من 40 درجة مئوية.وضع تقويم المزارعين توقعات الطقس الصيفي لعام 2023 والتي توضح كيف سيكون الطقس الصيفي في كندا هذا العام بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة والعواصف الرعدية والأعاصير التي قد تكون مدمرة.مع هذا التوقع الجديد، يبدو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على توقعات الطقس في كندا خلال الصيف القادم شبكة القيقب الدولية.

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