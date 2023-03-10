كركوك تمنع مرور الشاحنات الكبيرة على جسر داقوق

2023/03/10 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الطرق والجسور في محافظة كركوك، اليوم الجمعة، منع مرور الشاحنات الكبيرة على جسر داقوق الجديد.

وأوضح مدير الطرق والجسور في المحافظة حمزة البياتي للوكالة الرسمية، أن “منع مرور الشاحنات الكبيرة القادمة المتوجهة إلى بغداد عبر جسر داقوق الجديد يأتي حفاظا على سلامة المواطنين خشية انهيار الجسر القديم وإلحاق الأضرار بالجسر الجديد أثر ارتفاع مناسيب المياه”.

وأضاف، أن “مديرية الطرق والجسور دعت سائقي المركبات الحمل التي تتجاوز حمولتها 10 أطنان الى سلك طريق كركوك – تكريت باتجاه بغداد”، مؤكدا، أن “ارتفاع مناسيب المياه بسبب سيول الأمطار، قد يؤدي إلى هشاشة في الأرض بسبب الحمولات الثقيلة، الأمر الذي يستوجب منع مرور تلك المركبات حفاظا على الجسر الجديد”.

وأشار الى أن “مديرية الطرق والجسور أعلنت في وقت سابق، إعادة إعمار الجسر القديم الذي تعرض هو الآخر إلى أضرار في العام الماضي بسبب السيول التي اجتاحت المنطقة، وأنها ستباشر في العمل فور وصول الإحالة إلى الشركة المنفذة لغرض إنجازه، كونه يعد من الممرات الاقتصادية المهمة”.

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