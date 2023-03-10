حسن نصرالله عن اتفاق السعودية وإيران:

2023/03/10 | 19:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق حسن نصرالله الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، على توقيع اتفاق في الصين بين المملكة العربية السعودية وإيران لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا أن الاتفاق "لن يكون على حساب شعوب المنطقة".

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