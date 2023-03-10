2023/03/10 | 20:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على 8 مطلوبين للقضاء في محافظة واسط.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “مفارز قسم الشرطة القضائية في غضون الـ٢٤ساعة الماضية بالتعاون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 8 مطلوبين للقضاء في واسط المركز الخبري الوطني.

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