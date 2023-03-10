2023/03/10 | 20:40 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على 8 مطلوبين للقضاء في محافظة واسط.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “مفارز قسم الشرطة القضائية في غضون الـ٢٤ساعة الماضية بالتعاون […]
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وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “مفارز قسم الشرطة القضائية في غضون الـ٢٤ساعة الماضية بالتعاون […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 8 مطلوبين للقضاء في واسط المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 8 مطلوبين للقضاء في واسط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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