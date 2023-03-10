قوة من اللواء 27 بالحشد تطيح بـ”داعشي” شرق الانبار

2023/03/10 | 20:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت قوة من استخبارات اللواء 27 بالحشد الشعبي، اليوم الجمعة، من الاطاحة بأحد عناصر فلول “داعش” الإرهابي شرق محافظة الانبار.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته ايرث نيوز “جاء ذلك خلال عملية أمنية في ناحية السجر بقضاء الگرمة ضمن قاطع عمليات شرق الأنبار، حيث تمكنت من القاء القبض على أحد عناصر فلول “داعش” […]

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