أسلحة وبانزين وسيارات غير مرخصة .. حصيلة العملية الأمنية في ديالى

2023/03/10 | 20:48 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، الجمعة، عن حصيلة الحملة الأمنية التي وجه بها السوداني في ديالى، بغية ضبط الأمن.وذكر بيان للواء تلقت شبكة 964 نسخة منه: قوة أمنية في محافظة ديالى تضبط 3 عجلات محملة ب71 طن من مادة (الفافون) المضغوط معدة للتهريب وتلقي القبض على سائقيها.[…]

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