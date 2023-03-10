"موقف مروع".. كاميرا توثق ما فعله عناصر أمن بأمتعة مهاجرين في فرنسا

2023/03/10 | 21:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مقطع فيديو، نشرته جمعية حقوقية، قيام عنصر أمن فرنسي برش الغاز المسيل للدموع على أغراض مهاجرين من طالبي اللجوء، كانوا يحتمون بمحطة ميتور منطقة ستالينغراد في باريس.

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