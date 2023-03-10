2023/03/10 | 21:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الإعلان عن اتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية، إلى تصريحات رئيس شركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة التي تظهر خلافًا مع الكرملين...إليكم ملخص يومي بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: اتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات.. وخلاف "روسي-روسي") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: اتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات.. وخلاف "روسي-روسي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).