البرلمان العربي يرحب باتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران

2023/03/10 | 21:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب البرلمان العربي، اليوم الجمعة، بالبيان الثلاثي المشترك الذي صدر اليوم لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، والذي نص على استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، فضلا عن التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية .وأكد البرلمان العربي-في بيان أصدره أهمية هذه الخطوة من أجل عودة الاستقرار بالمنطقة العربية، والسعي الحثيث لحل الأزمات العالقة، معربا عن أمله أن تساهم أيضا في تخفيف حدة التوتر القائمة وتحقيق الأمان لشعوب العالم أجمع.

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