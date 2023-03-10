السلطاني: كردستان استغلت الخلافات السياسية للحصول على مبالغ اعتبرتها مستحقات لها

2023/03/10 | 21:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت النائبة عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني، اليوم الجمعة، ان حكومة الإقليم استغلت الخلافات السياسية للحصول على مبالغ اعتبرتها مستحقات لها، لافتة الى المحكمة الاتحادية قالت كلمتها ولم يعد امام الإقليم الا تسديد مابذمته من مبالغ لصالح بغداد.

وقالت السلطاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الإقليم كان قد استغل الخلافات داخل البيت الشيعي، وكذلك مابين السنة والشيعة من اجل الحصول على مبالغ كبيرة يعدها استحقاقات له في حين انها ليست استحقاقاته الحقيقية وانما حاول الحصول عليها”.

وأضافت ان “إقليم كردستان ليس امامه غير الالتزام بالدستور والقانون وقرار المحكمة الاتحادية التي قالت كلمتها إزاء المبالغ التي منحتها بعض الحكومات لكردستان، اذ لايمكن بعد هذا القرار منح أي مبالغ لحكومة الإقليم ما لم يقم بتسديد مابذمته من أموال لصالح بغداد”.

وبينت ان “حكومة الإقليم ينبغي ان تسلم الواردات النفطية الى الحكومة الاتحادية وفق مامتفق عليه، وهذا الامر إضافة الى أمور أخرى قد شكلت عقبة امام انجاز الموازنة في الوقت المناسب”.

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