الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية.. يقلق واشنطن أم يصب في مصلحتها؟

2023/03/10 | 22:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسلط اتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، الذي تم برعاية صينية، المزيد من الضوء على الدور المتنامي لبكين في منطقة الشرق الأوسط، لكنه في الوقت ذاته يزيد من فرص تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة التي شهدت خلال السنوات الماضية تأجيجا للصراع بين أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وفقا لمراقبين.

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