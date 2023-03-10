2023/03/10 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعربت القاهرة ، اليوم الجمعة، عن أملها في أن يسهم اتفاق التطبيع بين السعودية وإيران في إزالة التوتر، ويعزز الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلع شعوب المنطقة نحو الرخاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر: نأمل أن يسهم اتفاق التطبيع بين السعودية وإيران في إزالة التوتر المركز الخبري الوطني.

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