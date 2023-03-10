2023/03/10 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تبنّى مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، بعد مجلس الشيوخ، مشروع قانون يطالب إدارة الرئيس جو بايدن برفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية حول منشأ فيروس كورونا.وصوّت مجلس الشيوخ في الأسبوع الماضي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكونغرس يطالب بايدن بكشف خفايا “استخباراتية” عن أصل كورونا المركز الخبري الوطني.

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