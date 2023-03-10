اتفاق إيراني سعودي يضمّد جراح الحروب والزلازل  

2023/03/10 | 22:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مارس، 2023 بغداد/المسلة: استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، نقلة حاسمة على رقعة الشرق...

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