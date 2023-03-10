2023/03/10 | 22:11 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 10 مارس، 2023 بغداد/المسلة: استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، نقلة حاسمة على رقعة الشرق...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق إيراني سعودي يضمّد جراح الحروب والزلازل ) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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