2023/03/10 | 22:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مارس، 2023 بغداد/المسلة: قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الجمعة إن...

ظهرت المقالة الترحيب بعودة العلاقات بين طهران والرياض يجمع المحاور الامريكية الايرانية على موقف واحد لأول مرة منذ عقود أولاً على المسلة.

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