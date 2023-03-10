مستشار السوداني يعلق على الاتفاق السعودي – الايراني: نعمل على تصفير الازمات في المنطقة

2023/03/10 | 22:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق المستشار السياسي، لرئيس الوزراء، اليوم الجمعة، على الاتفاق السعودي – الايراني، مؤكدا نعمل على تصفير الازمات في المنطقة.وقال فادي الشمري، في تغريدة عبر تويتر تابعته ايرث نيوز، “نبارك الاتفاق الذي توصل اليه جيراننا الاحبة المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية”.واضاف “الدبلوماسية المعتدلة تؤسس لعلاقات متينة وتسهم في استقرار المنطقة وانعكاسه […]

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