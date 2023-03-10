المندلاوي في ديالى.. مواقع القوات الجديدة وروايات عوائل الضحايا في المقدادية

2023/03/10 | 22:36 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى – 964 أجرى محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس البرلمان، الجمعة، زيارة ميدانية إلى قضاء المقدادية بديالى، لتقديم التعازي لذوي ضحايا حادث المقدادية الإرهابي، واطلع على خطط نشر القوات الجديدة التي أرسلت الى هناك، مشدداً على أهمية اعتقال كل المتورطين بهذه الجرائم.وذكر بيان للمكتب الإعلامي تلقت شبكة 964 نسخة منه: أجرى السيد محسن المندلاوي […]

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