مصادر لـCNN: السعودية تتطلع للحصول على ضمانات أمريكية كشرط للتطبيع مع إسرائيل

2023/03/10 | 22:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر مطلعة، لشبكة CNN، الجمعة، أن المملكة العربية السعودية تتطلع للحصول من الولايات المتحدة على ضمانات أمنية ومساعدتها في برنامجها النووي المدني كشرط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل،

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