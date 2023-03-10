تعليق سعودي جديد: فتحنا صفحة مع إيران

2023/03/10 | 22:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن الوطني السعودي،

مساعد العيبان، ترحيب القيادة السعودية

بالمبادرة الصينية لتطوير علاقات حسن

الجوار بين المملكة وإيران، مشيرا إلى

فتح صفحة جديدة تقوم على الالتزام

بمبادئ المواثيق والأعرا

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