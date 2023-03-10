حسن نصر الله يعلق على الاتفاق السعودي الايراني

2023/03/10 | 22:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن

نصر الله، اليوم الجمعة، أن التقارب

السعودي الإيراني لن يكون على حساب شعوب

المنطقة، وإنما لمصلحتها.

وقال نصر الله في كلمة، إن "توقيع اتفاق

استئناف العلاقات الدبلوم

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